Màn kịch đáo hạn, chạy việc để lừa gần 1,2 tỷ đồng của nữ bị cáo

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Nghĩa (SN 1994, trú tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nghĩa không có nghề nghiệp ổn định, hay vay tiền của nhiều người.

Từ tháng 3 đến tháng 7/2022, Nghĩa nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để đáo hạn ngân hàng, chơi hụi để vay tiền của chị T.T.T. (trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Tin tưởng, chị T. đã cho Nghĩa vay nhiều lần với tổng số tiền 946 triệu đồng.

Bị cáo Nghĩa bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Chí Anh).

Không dừng lại ở đó, Nghĩa còn tự giới thiệu có khả năng xin xét tuyển vào biên chế công chức để vay chị M.T.H.M. (trú tại xã Chư Prông) 250 triệu đồng.

Để tạo niềm tin với chị M., Nghĩa đã lập tài khoản Zalo mang tên “Bạn Vân” và tự nhắn tin qua lại với tài khoản của chính mình nhằm dựng lên câu chuyện chạy việc thành công cho người khác.

Tin lời, chị M. đưa cho Nghĩa 250 triệu đồng để “chạy việc” và thỏa thuận khi có quyết định trúng tuyển sẽ giao thêm 100 triệu đồng.

Nhận tiền từ các bị hại, Nghĩa không sử dụng vào mục đích như đã nói mà đưa đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi bị Nghĩa nhiều lần khất nợ, chị T. và chị M. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.