Nhân viên ngân hàng lấy lý do vay đáo hạn để lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 16/4, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Đặng Văn Quân (SN 1988, phường Phú Sơn, thị xã An Khê) là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Phòng Giao dịch An Khê (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- Chi nhánh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Qua điều tra, từ ngày 23/11/2020 đến 25/11/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Quân đưa thông tin không có thật về việc cần tiền đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách và hứa hẹn trả lãi cao. Qua đó, Quân đã chiếm đoạt tài sản của 4 người với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Sau đó, Quân cắt liên lạc với các cá nhân rồi trốn khỏi địa phương.

Đặng Văn Quân tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Điển hình, trong tháng 10/2020, Đặng Văn Quân biết thông tin chị P. có làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng nên đặt vấn đề với chị P. để vay. Đến ngày 23/11/2020, Quân gọi điện cho chị P. nói có khoản vay cần đáo hạn với số tiền 1,5 tỷ đồng và được chị này đồng ý. Đến hẹn, Quân trả chị P. 2 lần với tổng số tiền 800 triệu đồng. Số còn lại là 700 triệu đồng, Quân nói đã sử dụng để đáo hạn cho khách nên chưa trả được cho chị P., thực chất đối tượng đã chiếm đoạt.

Tương tự, vào đầu năm 2020, Đặng Văn Quân quen biết chị D. thông qua một người bạn. Sau đó, Quân nhiều lần vay tiền chị D. để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng. Những lần vay trước, Quân trả đầy đủ cả tiền gốc và lãi, nhưng từ ngày 6/11/2020 đến 25/11/2020, Đặng Văn Quân vay rồi chiếm đoạt của chị D. với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.