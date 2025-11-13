Hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 13/11, công an đồng loạt xuất hiện tại các trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở các tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nhiều hoạt động vi phạm quy định

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Theo thông tin trên website, Thẩm mỹ viện Mailisa được thành lập từ năm 1998 và hiện sở hữu 17 chi nhánh trên cả nước. Chủ sở hữu hệ thống này là bà Phan Thị Mai (hay còn gọi là Mailisa), sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh. Bà là doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội, xây dựng hình tượng thành đạt, giàu có với khối tài sản "khủng".

Lực lượng cảnh sát xuất hiện và làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Hà Nội từ khoảng 10h30 ngày 13/11 (Ảnh: Nam Dũng).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sở hữu nhiều doanh nghiệp, gồm các công ty TNHH và TNHH Một thành viên độc lập về mặt pháp lý, được đăng ký tại các tỉnh thành nơi có chi nhánh.

Theo đó, Công ty TNHH MAI LI SA, thành lập từ tháng 9/2007 là một doanh nghiệp chủ chốt trong hệ sinh thái này. Công ty này có trụ sở tại phường Cầu Kiệu, TPHCM với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Bà Phan Thị Mai giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ chăm sóc da mặt. Đến tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thẩm mỹ viện MAI LI SA.

Bà Mai từng là chủ sở hữu kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA thành lập tháng 7/2009, trụ sở tại phường Thổ Quan, TP Hà Nội. Ngành nghề chính là xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay đã ngừng hoạt động.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY thành lập tháng 8/2023, trụ sở tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM cũng do bà Mai thành lập, giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình...

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 5 vừa qua, công ty đã bất ngờ thông báo giải thể với lý do theo quyết định của chủ doanh nghiệp là bà Phan Thị Mai.

Thông tin về vốn điều lệ và chủ sở hữu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY (Ảnh: Chụp màn hình).

Chồng bà Mai đứng tên hơn 20 doanh nghiệp

Chồng bà Mai là ông Hoàng Kim Khánh cũng đứng tên hơn 20 doanh nghiệp, chi nhánh công ty. Chẳng hạn như Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Mailisa, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE, Công ty TNHH Thương mại Mailisa, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện dịch vụ Mailisa, Công ty TNHH MTV Thẩm mỹ viện Mailisa...

Về Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ thẩm mỹ viện Mailisa, tiền thân là Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Mailisa. Công ty này thành lập từ tháng 7/2018, trụ sở tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, ông Hoàng Kim Khánh (SN 1985) là chủ sở hữu giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Theo thông tin về thuế, công ty này chỉ có 5 lao động.

Ông Hoàng Kim Khánh là người đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái "Mailisa", song nhiều doanh nghiệp đã giải thể (Ảnh: Chụp màn hình).

Về Công ty TNHH Thẩm mỹ viện dịch vụ Mailisa tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa, doanh nghiệp cũng thành lập từ tháng 7/2018, trụ sở tại phường Phú Nhuận, TPHCM. Đến tháng 9 vừa qua, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Thẩm mỹ viện dịch vụ Mailisa. Đến cuối tháng 10, doanh nghiệp thông báo giải thể do hoạt động không hiệu quả.

Về Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE, doanh nghiệp thành lập từ tháng 9/2017, trụ sở tại phường Thới An, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, mỹ phẩm...

Bà Mai và chồng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và công việc kinh doanh trên các kênh TikTok và Facebook sở hữu hàng triệu người theo dõi. Vợ chồng bà còn được biết đến với thú vui sưu tập siêu xe như Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bentley, Cadillac, Lexus, BMW...

Ngoài ra, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai còn nổi tiếng bởi hình ảnh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện được chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội. Vợ chồng Mailisa cũng từng gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia tại căn “biệt phủ” rộng hơn 4.000m2 ở TPHCM.

Trong một sự kiện hồi tháng 3, cặp vợ chồng này cùng dàn siêu xe ngang nhiên vượt đèn đỏ ở TP Đà Nẵng khiến nhiều người bức xúc. Sau đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản đối với 11 trường hợp ô tô, mô tô vi phạm, với tổng số tiền phạt 167 triệu đồng; tạm giữ trên môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe bản cứng của tài xế.