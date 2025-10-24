Luật sư phân tích về vụ cha dượng bạo hành bé gái lớp 5

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Nam được xác định đã có hành vi bạo hành, gây thương tích cho con riêng của vợ là bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5, trú tại xã Cổ Đạm).

Nguyễn Văn Nam đã bị khởi tố (Ảnh: Bùi Hải).

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố Nam về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự là phù hợp quy định pháp luật.

Theo luật sư, về tội danh này, ngoài tỷ lệ tổn hại cơ thể của cháu bé, các tình tiết khác cũng cần được xem xét, bao gồm: Dùng hung khí nguy hiểm; phạm tội với người dưới 16 tuổi; có quan hệ thân thích, nuôi dưỡng với người bị hại và hành vi có tính chất côn đồ.

Người phạm tội có thể chịu mức án lên đến 5-10 năm tù, thậm chí cao hơn.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, bao gồm: Chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe; thu nhập bị mất của người giám hộ và khoản bù đắp tổn thất tinh thần - có thể lên tới 50 lần mức lương cơ sở tùy theo mức độ tổn thương.

Hình ảnh bé gái bị thương ở vùng đầu và thâm tím khắp cơ thể (Ảnh: Quang Đạt).

Ngoài ra, hành vi của Nam không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016.

"Hành vi bạo lực của người có trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ càng đáng lên án hơn. Bởi, điều đó vi phạm đạo đức xã hội, phá vỡ nền tảng nhân văn của gia đình và cộng đồng", luật sư Nghĩa nêu quan điểm.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng bên cạnh việc xử lý nghiêm minh kẻ gây án, cần đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ, hỗ trợ và phục hồi cho nạn nhân. Sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tình trạng bạo lực gia đình, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bác sĩ điều trị vết thương cho bé gái (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, ngày 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Nam khai nhận khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, anh ta chở cháu L. về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm.

Tại đây, Nam cho rằng cháu L. nói dối và do mang định kiến bé gái là con riêng của vợ, anh ta tát vào miệng, dùng thanh gỗ, lấy búa đinh đánh vào vùng đầu bé gái.

Sáng 19/10, Nam khóa cửa đi làm, để cháu bé ở lại một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30 cùng ngày, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, được người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng.

Bé gái được đưa đến bệnh viện ở tỉnh Nghệ An để cấp cứu, điều trị. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu L. bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Khi vụ việc bị phát giác, Nam bỏ trốn. Tối 19/10, công an phát hiện người đàn ông này lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên bắt giữ.