Vụ bé gái lớp 5 nghi bị bạo hành: Công an triệu tập cha dượng

Tối 19/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã triệu tập anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) lên trụ sở làm việc để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Nam được xác định là cha dượng của bé gái H.T.N.L., lớp 5, Trường Tiểu học xã Cổ Đạm.

Theo công an, bước đầu, Nam thừa nhận hành vi đánh đập bé L.. Cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ.

Hình ảnh bé gái bị thương ở vùng đầu và thâm tím khắp cơ thể (Ảnh: Quang Đạt).

Sáng cùng ngày, khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã giao công an xã vào cuộc điều tra và cử cán bộ nắm bắt tình hình, thăm hỏi cháu bé.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết sáng 19/10, nhà trường nhận được thông tin về việc học sinh H.T.N.L., lớp 5, bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

Khi thầy cô đến, nữ sinh trong tình trạng sợ hãi, chân khó cử động, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím.

Giáo viên sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi.

Trò chuyện với các cô giáo, nữ sinh cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.