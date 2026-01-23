Luật sư phân tích tính pháp lý vụ xe Mercedes bị phá khi đỗ ở vỉa hè Hà Nội

Công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, đang xác minh tố cáo của một chủ ô tô về việc tài sản bị phá hoại trên địa bàn.

Một chiếc Mercedes GLC200 sau khi đỗ tại vỉa hè dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, tối 18/1 đã bị người của một trung tâm tiếng Anh cào xước sơn, đập kính lái, đèn... Thiệt hại ước tính khoảng gần 120 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hà Thị Khuyên, Văn phòng luật sư Nhân Chính, cho biết hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án dù xuất phát do bất kỳ lý do gì.

Theo bà, cơ quan công an cần khẩn trương vào cuộc và triệu tập các bên liên quan lên để lấy lời khai và tiến hành thu thập chứng cứ củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là chiếc ô tô.

Chiếc GLC200 bị rạch xước sơn (Ảnh: B.N.).

Luật sư cho hay trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, khung hình phạt mà người có hành vi làm hư hỏng chiếc xe sẽ phải đối mặt là 2-7 năm tù, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người có hành vi cố ý cào xước, bẻ gương, đập kính còn phải bồi thường cho chủ xe, nếu như chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi làm hư hại chiếc xe phải bồi thường cho công ty bảo hiểm số tiền đã khắc phục thiệt hại từ việc sửa chữa xe.

"Trường hợp chủ ô tô đỗ xe không đúng quy định, chủ nhà có thể liên hệ số điện thoại ghi trên xe để yêu cầu đưa ô tô đi chỗ khác, hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng. Nếu vì bức xúc mà có hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác, người vi phạm khó tránh khỏi trách nhiệm pháp lý", luật sư Khuyên nói.

Theo luật sư, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại một số vị trí.

Trong đó, việc đỗ trước nhà người khác không thuộc trường hợp cấm nếu như việc đỗ xe đúng quy cách và không chắn lối ra vào của chủ nhà, nếu không có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đỗ xe.

Ở trường hợp chủ nhà muốn lái xe không đỗ trước nhà, họ nên có đề nghị rõ ràng, nhắc nhở để giải quyết sự việc một cách thiện chí, hiệu quả, tránh sự việc đi quá xa.