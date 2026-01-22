Hàng loạt tài xế ô tô đỗ hàng 2, hàng 3 trên đường ở Hà Nội bị xử lý

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 22/1, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), phối hợp với UBND, Công an phường Định Công lập tổ công tác tuần tra, xử lý hàng loạt trường hợp ô tô có hành vi dừng, đỗ tràn lan tại đường Nghiêm Xuân Yêm, khu vực trước các tòa chung cư CT12A, CT12B và CT12C Kim Văn - Kim Lũ.

Nhà chức trách cho biết, thời gian qua tại khu vực nêu trên thường xuyên xuất hiện cảnh ô tô dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về giao thông và trật tự đô thị.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, UBND phường Định Công đã phối hợp với các đơn vị chức năng lập tổ công tác để tuyên truyền kết hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ công tác lập biên bản xử lý một tài xế ô tô có hành vi dừng đỗ phương tiện sai quy định trên đường Nghiêm Xuân Yêm sáng 22/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 10h, tổ công tác phát hiện ô tô BKS 30E-298.xx do anh P.T.H. điều khiển, có hành vi dừng đỗ sai quy định tại đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn trước tòa nhà CT12A nên liên hệ với chủ xe để làm việc.

Cùng thời điểm, tổ công tác cũng phát hiện và lập biên bản xử phạt với chủ ô tô BKS 30E-349.xx, do có hành vi dừng đỗ sai quy định tại trước tòa nhà trên.

Khi bị CSGT xử lý, nhiều tài xế lý giải do chung cư không có hầm gửi xe nên họ phải dừng đỗ xe ngoài đường. Không ít lái xe cho rằng, việc dừng đỗ sai quy định như vậy cũng chỉ là "bất đắc dĩ".

Tổ công tác gồm Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), phối hợp với UBND, Công an phường Định Công kết hợp tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Lực lượng chức năng cho biết, với việc dừng đỗ xe sai quy định, các tài xế sẽ bị phạt 700.000 đồng.

Ngoài việc xử lý, xử phạt, trong sáng cùng ngày, tổ công tác cũng tổ chức tuyên truyền cho các cư dân tại Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ về việc chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không dừng đỗ phương tiện sai quy định để tránh gây mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết, trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng ra quân xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường quanh khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ.

Người dân bức xúc trước tình trạng ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm, khu vực trước các tòa chung cư CT12A, CT12B và CT12C Kim Văn - Kim Lũ (Ảnh: Trần Thanh).

"Chúng tôi đang tiếp tục đề xuất với Sở Xây dựng về việc cho phép ô tô được dừng đỗ 1 làn tại đường Nghiêm Xuân Yêm và có người trông giữ. Từ đó tránh được việc ô tô dừng đỗ thành hàng 2, hàng 3, tránh gây mất an toàn giao thông.

Đây cũng là biện pháp trước mắt, sau đó cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu để có phương án hiệu quả nhất nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và an ninh trên địa bàn phường", ông Phong nói.