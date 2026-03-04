10 sếp doanh nghiệp tố bị cấp dưới cựu Bộ trưởng Kim Tiến "vòi" tiền

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, có 10 cá nhân là lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp cùng một giảng viên đại học đã làm đơn tố giác hai cựu lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế đã gợi ý, ép phải chi 5% giá trị tạm ứng, thanh toán của các gói thầu.

Cơ quan điều tra cáo buộc hai bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban) đã nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Trong đó, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được phê duyệt gần 4.990 tỷ đồng, còn dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 gần 4.968 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, khi lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách liên hệ, nhờ giúp đỡ để được tham gia và thực hiện gói thầu. Quá trình điều tra, nhiều cá nhân đại diện cho các nhà thầu, nhà thầu phụ đồng loạt có đơn tố giác hành vi của Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Ban này.

Theo nội dung tố giác, hai bị can đã gợi ý hoặc buộc các nhà thầu phải chi khoảng 5% giá trị tiền tạm ứng, thanh toán trước thuế trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Cụ thể, một lãnh đạo doanh nghiệp tố cáo đã bị buộc phải chi tổng cộng 4,87 tỷ đồng, trong đó 3,5 tỷ đồng đưa cho Nguyễn Chiến Thắng và 1,37 tỷ đồng đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn, tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán của gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Ông Trần Thanh Hiền, Giám đốc Công ty Hatech, tố giác Nguyễn Chiến Thắng gợi ý phải chi khoảng 5% giá trị tạm ứng trong quá trình doanh nghiệp thực hiện gói thầu tại dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Theo lời khai, ông Hiền đã buộc phải đưa 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh, tố giác Nguyễn Chiến Thắng gợi ý phải chi tiền trong quá trình Công ty An Thịnh và Công ty cổ phần Sông Hồng Hà thực hiện các gói thầu tại cả hai dự án. Tổng số tiền ông Long khai đã đưa là 2,3 tỷ đồng, gồm 1,8 tỷ đồng của Công ty An Thịnh và 500 triệu đồng của Công ty cổ phần Sông Hồng Hà.

Ông Lê Thiết Trung, giảng viên Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng tố giác Nguyễn Chiến Thắng gợi ý chi tiền “bồi dưỡng” cho Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế dịp Tết Nguyên đán 2016 trong quá trình Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng thực hiện gói thầu tại dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Ngoài ra, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) do ông Lê Tiến Ngọc là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đại diện tố giác đã nhiều lần chi cho Nguyễn Chiến Thắng, tổng cộng 14,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy, Phó tổng giám đốc, đại diện cũng tố đã phải chi nhiều lần với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định, Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,7 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cả hai bị can về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Đối với 10 cá nhân có hành vi đưa hối lộ, cơ quan điều tra cho biết đã căn cứ khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự và áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để miễn trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền dùng để đưa hối lộ đã bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kiến nghị xử lý về Đảng và xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan.