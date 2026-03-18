Lừa nhận ký gửi nông sản để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 18/3, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Thị Phượng (SN 1988, trú tại xã Ia Lâu, Gia Lai).

Theo kết quả điều tra của công an, năm 2025, Phượng thuê một nhà kho tại phường Hội Phú (Gia Lai) để kinh doanh nông sản như sầu riêng, chanh dây. Trong quá trình buôn bán, đối tượng đưa ra thông tin nhận ký gửi nông sản từ người dân.

Phượng đã lừa đảo hơn 1 tỷ đồng với thủ đoạn nhận ký gửi nông sản (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tuy nhiên, sau khi nhận nông sản của người dân ký gửi, Phượng đã bán số hàng hóa này để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bước đầu, công an xác định Phượng đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người dân với thủ đoạn nêu trên.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, các bị hại đã trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, tạm giam Phượng để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến Phượng liên hệ điều tra viên Lâm Sanh Đức (điện thoại 0976959589) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.