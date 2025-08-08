Khởi tố 42 bị can trong vụ khai thác vàng trái phép ở Sơn La

Công an tỉnh Sơn La cho biết vào chiều 8/8, 42 đối tượng nêu trên bị khởi tố để điều tra về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Vật chứng cảnh sát thu giữ gồm: 1.412 kíp nổ điện; 1,3 lượng vàng thành phẩm; 40 bao Amoni Nitrat (NH4NO3) có trọng lượng 1 tấn, và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định đối với đối tượng cầm đầu đường dây Đinh Văn Tuấn (áo cam) (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào đêm 15, rạng sáng 16/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù; đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 18/7, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, cảnh sát đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với 39 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 6/39 bị can bị khởi tố thêm về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Máy móc phục vụ việc khai thác vàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở với Đinh Văn Tuấn (SN 1976, trú tại TP Hà Nội), tạm giữ 2 ô tô; khám xét khẩn cấp với Nông Minh Lượng (ở Sơn La), tạm giữ một ô tô và một tấn chất Amoni Nitrat (NH4NO3), được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.

Công an tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giạm đối với Đinh Văn Tuấn; Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1989, quê Hải Phòng); Đinh Văn Thụ (SN 1970, ở Sơn La) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Nhà chức trách cho hay, từ tháng 3 đến tháng 7, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu (là Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh) đã chỉ đạo trên 60 đối tượng khác liên quan tổ chức khai thác vàng trái phép với tổng trị giá khoáng sản trên 5 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.