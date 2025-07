Nguyên cán bộ trạm y tế phường chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Tòng Thị Ngọc (SN 1981, ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), nguyên cán bộ trạm y tế phường Chiềng Lề cũ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Sơn La).

Theo cảnh sát, năm 2019, 2020 (trong thời gian cao điểm dịch bệnh Covid-19), Tòng Thị Ngọc đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân địa bàn thành phố Sơn La với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cụ thể, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc ký kết hợp đồng mua vaccine tiêm phòng cho trẻ em, đối tượng Ngọc đã dụ dỗ nhiều người đưa tiền cho Ngọc để mua vaccine bán, nhằm cùng ăn chia lợi nhuận.

Nhà chức trách cho biết, với thủ đoạn đó, Ngọc đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 7/2020.

Ngày 20/7, cảnh sát xác định Tòng Thị Ngọc đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Ngay trong ngày, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vây bắt đối tượng.