Thông tin mới vụ nhận gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Tối 4/4, chị N.T.T.T. (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) xác nhận đã nhận lại toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng do chị chuyển nhầm cách đây gần 5 tháng.

Chị T. cũng cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, giải quyết thấu đáo vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ chồng chị.

Đối tượng Lữ bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Anh Phú).

Trước đó, ngày 10/11/2025, chị T. chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Phát hiện nhầm lẫn, chị T. sao kê và nhiều lần gọi điện, nhắn tin, trực tiếp gặp Lữ để xin lại số tiền, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác. Chị T. đã gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Qua quá trình xác minh sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng, công an xác định có việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng từ tài khoản chị T. sang tài khoản của Nguyễn Thế Lữ.

Đáng chú ý, ngày 11/11/2025, khi phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản ngân hàng, Lữ có đơn trình báo gửi đến Công an phường Quảng Trị. Thế nhưng, khi cơ quan công an vào cuộc, người này lại trốn tránh, chây ì.

Cơ quan công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích, vận động nhưng Lữ không hợp tác. Công an gửi giấy mời và triệu tập, Lữ cũng không đến làm việc.

Tối 12/1, Lữ đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.