Lừa bán gần 500 căn hộ Kingsway, giám đốc lĩnh án chung thân

Sau gần 3 tuần xét xử, sáng 12/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân và Trần Thị Thùy Trang (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Phượng bồi thường hơn 190 tỷ đồng, Trang bồi thường 42 tỷ đồng cho các khách hàng.

Đối với các khách hàng trực tiếp ký hợp đồng lần đầu với chủ đầu tư (F1), HĐXX dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án khác và ưu tiên mua lại căn hộ nếu dự án được tiếp tục thực hiện.

Những trường hợp vay tiền Ngân hàng thương mại An Bình (ABBank) để mua dự án, tòa ghi nhận sự tự nguyện của phía ngân hàng, áp dụng mức lãi suất 6% với khoản nợ còn lại.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, Trịnh Minh Thanh đã chết trong quá trình điều tra do bị Covid-19 nên Công an TPHCM đình chỉ điều tra bị can.

Theo cáo trạng, Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (em dâu) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi dự án chung cư Nam An (Kingsway) được cấp phép, Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng.

Quá trình thực hiện, Thanh chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân. Một phần số tiền thu được của khách hàng Thanh dùng trả nợ và các mục đích khác.

Với vai trò là giám đốc, Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu về hơn 477 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này đều giao lại cho Thanh quản lý sử dụng.

Nhà chức trách xác định, Phượng chỉ có vai trò giúp sức, đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng, phải chịu trách nhiệm về số tiền 210/477 tỷ đồng.

Với Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp, quá trình quản lý dự án, bị cáo vẫn giới thiệu là Giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ Phượng ký trước đó) chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.