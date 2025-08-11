Công an Quảng Ninh bắt đối tượng lừa đảo gần 700 triệu đồng

Theo Công an Quảng Ninh, mới đây Công an phường Móng Cái 3 (Quảng Ninh) đã bắt giữ Lê Thành Đạt, trú tại phường Móng Cái 1, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thành Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, ngày 1/7, Đạt nghe tin vợ chồng chị N.T.T.N. cần thế chấp sổ đỏ để vay tiền, liền mạo danh nhân viên ngân hàng, hứa giúp vay 1 tỷ đồng. Đạt yêu cầu chị N. cung cấp thẻ căn cước, điện thoại và sổ đỏ để làm thủ tục.

Anh ta sau đó tải ứng dụng ngân hàng về điện thoại của chị N., đăng nhập vào tài khoản, bí mật vay 30 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của mình. Đạt tiếp tục yêu cầu chị N. chuyển thêm 8 triệu đồng với lý do “vay nhanh” rồi rời đi.

Tại cơ quan công an, Đạt khai ngoài vụ việc này còn chiếm đoạt tiền của 14 người khác, với tổng số hơn 638 triệu đồng. Hồ sơ vụ án đang được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý.