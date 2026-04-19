Lời khai tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người ở TPHCM

Ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa) để củng cố hồ sơ, xử lý vụ cố ý gây thương tích sau va chạm xe.

Trần Văn Hòa bị cảnh sát triệu tập (Ảnh: Trang Nguyễn).

Bước đầu, Hòa khai là tài xế xe ôm công nghệ. Khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi chở con đi học, Hòa lái xe máy điện đến giao lộ Lô Tư - Mã Lò.

Tại đây, xe của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do M.X.B. (SN 2006) cầm lái, chở theo N.N.K. (SN 2008), chạy từ hướng Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của M.X.B. Tiếp đó, nam tài xế quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B., khiến nạn nhân bỏ chạy.

Đến chiều 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Nhà chức trách đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối kiềm chế, không mang theo hung khí, không manh động khi xảy ra mâu thuẫn; đồng thời chủ động trình báo công an để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.