Bắt giữ nhóm nam nữ gây rối trật tự, đánh người tử vong

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh Duyên (SN 2006), Lê Anh Khoa (SN 2008), Bùi Minh Hào (SN 2008), Trần Văn Khởi (SN 2007) và Lê Mạnh Hải (SN 2004), đều ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, trưa 26/2, nhóm đối tượng trên đến xã Văn Phú và xã Linh Sơn để dự tiệc liên hoan.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi, xã Linh Sơn, nhóm đối tượng trên gặp L.T.H. (SN 2008) và L.V.T. (SN 2010) đều ở xã Giao An điều khiển 2 xe máy đi hướng ngược chiều.

Do có mâu thuẫn với L.T.H. từ trước nên Bùi Minh Hào rủ cả nhóm cùng quay lại đuổi đánh L.T.H. và L.V.T.. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xã Linh Sơn, xung quanh là rừng keo, không có nhà dân, nhóm đối tượng trên đã chặn xe, đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo để đánh L.T.H. và L.V.T..

Trong lúc xô xát, Phạm Linh Duyên đã dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái khiến L.T.H. tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.