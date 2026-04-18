Tài xế xe ôm dùng gậy 3 khúc đánh người giữa đường ở TPHCM

Ngày 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa đang xác minh, làm rõ vụ tài xế xe ôm dùng gậy 3 khúc tấn công người đi đường.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm rút gậy 3 khúc từ cốp xe, lao vào đánh một nam thanh niên tại giao lộ Mã Lò - Lô Tư (phường Bình Hưng Hòa), vào trưa 16/4.

Tài xế xe ôm công nghệ cầm gậy 3 khúc đánh người đi đường ở phường Bình Hưng Hòa (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, người đàn ông mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ dừng phương tiện tại giao lộ, lời qua tiếng lại với hai nam thanh niên đi xe máy. Trong lúc cãi vã, tài xế bất ngờ lấy gậy 3 khúc từ cốp xe, xông đến tấn công một nam thanh niên.

Thấy đối phương có hung khí, người đi cùng nam thanh niên đã bỏ chạy. Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn, sau đó các bên rời khỏi hiện trường.

Công an phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.