Lời khai rùng mình của kẻ bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong ở Hà Nội

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội, Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đã bị khởi tố về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã ở chung với Tâm và cháu H. (nạn nhân, con riêng của Tâm) được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu bé. Tuy nhiên, từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để dạy dỗ.

Hiệp khai khoảng 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, bị can nhiều lần đánh cháu bé bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, Hiệp còn tự nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm, trong đó có việc bắt cháu đeo bình nước 5 lít trên cổ.

“Tôi làm thế để cháu bé ngoan, nghe lời tôi. Tôi không ghét cháu bé, chỉ nghĩ cháu láo nên dạy dỗ”, Hiệp khai.

Theo lời khai của Hiệp, trong quá trình bạo hành cháu bé, bị can từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình có thể khiến nạn nhân tử vong. Dù vậy, Hiệp vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày.

Bị can cho biết, có lần cháu bé không ngủ, dậy chơi đồ chơi, lục đồ ăn lúc nửa đêm nên Hiệp kéo cháu ra đánh, chửi, tát. Một lần khác, vì cho rằng cháu “đi ăn trực”, Hiệp đã phạt không cho cháu ăn trong 3 ngày liên tục.

Hiệp cũng khai, bình thường sau những lần đánh, nếu cháu bé vẫn sinh hoạt được thì bị can tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi người khác hỏi vì sao cháu bị đánh, cháu trả lời do “không ngoan nên bị đánh”.

Về diễn biến dẫn đến việc cháu bé phải đi cấp cứu, Nguyễn Minh Hiệp khai khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu bé đi vệ sinh ra nhà, bị can đã nói lại với Bàn Thị Tâm rồi đi vào khu vực nhà vệ sinh, nơi cháu bé đang ở bên trong.

Theo lời khai của Hiệp, ban đầu bị can dùng vòi xịt trong nhà vệ sinh xịt nước vào vùng mặt cháu bé. Thấy cháu khóc, Hiệp dừng lại và đi ra ngoài. Lúc này, Tâm đang nấu cơm.

Một lúc sau, Hiệp quay trở lại nhà vệ sinh thì thấy cháu bé ngồi dưới sàn. Bị can tiếp tục khống chế cháu bằng chân, rồi dùng vòi nước xịt nhiều lần vào vùng mặt, mũi, miệng của nạn nhân. Dù Tâm có nói “thôi, dạy thế thôi”, Hiệp khai vẫn tiếp tục xịt thêm 2 lần nữa mới dừng lại.

Sau đó, cháu bé có biểu hiện yếu dần, không còn phản ứng như bình thường. Hiệp hoảng hốt gọi Tâm vào kiểm tra. Khi thấy tình trạng của con chuyển xấu, Tâm bế cháu lên, còn Hiệp chuẩn bị khăn tắm để đặt cháu xuống và nhờ người thân gọi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận đây là lần bạo hành nghiêm trọng nhất. Bị can khai thời điểm đó đã nghĩ không cứu được cháu bé.

Khai với cảnh sát, Hiệp thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Bị can nói mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ cháu bé, nhưng đã nhiều lần sử dụng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệp cũng cho biết, hiện Tâm đang mang thai con chung của hai người. Trong quá trình chung sống, Hiệp cho rằng cháu bé có biểu hiện đi vệ sinh không kiểm soát, thường xuyên không nghe lời trong khoảng một tháng gần đây, nhưng bị can nói không biết nguyên nhân vì sao cháu thay đổi như vậy.