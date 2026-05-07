"Bé gái 4 tuổi bị bạo hành được đưa đi cấp cứu trong tình trạng thê thảm"

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi B.T.H. bị bạo hành tử vong ở Hà Nội, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) về tội Giết người.

Mẹ của bé gái là Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) cũng đang bị xem xét trách nhiệm.

Theo thông tin ban đầu, Hiệp và Tâm chung sống như vợ chồng ở một phòng trọ tại đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, cả 2 đã nhiều lần bạo hành bé H. khiến cháu bé tử vong vào ngày 6/5.

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hải Nam).

Phóng viên Dân trí đã tìm đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Căn phòng trọ được Hiệp và Tâm thuê ở nằm ở tầng 2 một ngôi nhà kinh doanh chung cư mini. Căn phòng rộng khoảng hơn 10m2, với vệ sinh khép kín.

Chia sẻ với phóng viên, bà May (thuê tầng 1 kinh doanh sửa xe) cho biết bà và những người sống tại tòa nhà chưa từng có nghi vấn nào trước đó về việc bé gái bị bạo hành. Một phần do các thiết bị sửa chữa có tiếng động lớn, một phần phòng khép kín, cách âm. Vì vậy, không ai nghe thấy tiếng bạo hành hay tiếng kêu, khóc của bé gái.

Chiều muộn 3/5, bà May thấy một chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa nhà. Cùng lúc, Hiệp bế bé gái trên tay, đi cùng Tâm lên xe rời đi.

Theo lời kể của bà May, tình trạng của bé gái lúc đó "thê thảm". Cháu H. được miêu tả là đã bất tỉnh, người ướt sũng, tím tái, tóc tai rũ rượi. Trong khi đó, Hiệp và Tâm "mặt tái mét".

Nhà vệ sinh, nơi được cho là một trong những nơi bé gái bị hành hạ (Ảnh: Hải Nam).

Bà May cho hay, đến tối cùng ngày, lực lượng công an quay trở lại căn phòng trọ, chia sẻ rằng bé gái bị bạo hành. Ngày hôm sau, Tâm và Hiệp cũng được cảnh sát đưa trở lại tòa nhà nhưng bà May không rõ những người này làm gì.

"Tôi quá sốc", bà May nói.

Người phụ nữ trung tuổi kể, bà thường tương tác với Hiệp mỗi lần chạm mặt và nhận xét thanh niên này khá thân thiện, còn Tâm thì ít nói. Bà May cho biết từ khi cặp nam nữ này chuyển về thuê tại đây, bà rất ít lần được gặp bé gái.

Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã có hành vi đánh cháu H. vì những lý do nhỏ trong sinh hoạt. Sau đó, hai người rời phòng trọ, bỏ mặc cháu bé ở lại một mình. Khi về nhà, hai đối tượng tiếp tục bạo hành cháu bé ở mức nghiêm trọng hơn. Phát hiện cháu không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu.

Hiện trường vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội

Cơ quan chức năng xác định vai trò của người mẹ trong vụ việc có dấu hiệu rất nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, Tâm chứng kiến việc con gái bị bạo hành nhưng không can ngăn, không kịp thời bảo vệ cháu bé.

Căn phòng trọ Hiệp và Tâm thuê rộng khoảnh hơn 10m2 (Ảnh: Hải Nam).

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của từng người liên quan.