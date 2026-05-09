Khởi tố, bắt giam người mẹ và nhân tình bạo hành bé trai 2 tuổi ở TPHCM

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành đến hôn mê, ngày 9/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ TPHCM) và Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để điều tra về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Các quyết định trên đã được Viện KSND Khu vực 14 phê chuẩn.

Nghi phạm Danh Chơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, Chơn và Trúc chung sống như vợ chồng tại nhà trọ ở ấp Phước Lâm, xã Hòa Hiệp (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, trong nhà còn có bé N.G.K. (2 tuổi, là con trai riêng của Trúc).

Trong thời gian sinh sống, Trúc và Chơn nhiều lần đánh đập bé K. gây thương tích.

Ngày 2/5, Trúc và Chơn đã dùng cây tre đánh khiến K. bị thương nặng, nguy kịch. Vụ việc bị phát hiện khi cả 2 tìm đến nhà hàng xóm hỏi vay tiền để đưa bé đi bệnh viện.

Từ tin báo của người dân, Công an xã Hòa Hiệp đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) đưa Trúc và Chơn về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Trúc (Ảnh: Công an cung cấp).

Bé K. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và được bác sĩ chẩn đoán em bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính, rối loạn đông máu. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, chính quyền xã Hòa Hiệp đã phối hợp cùng cơ quan chức năng lên phương án gửi bé K. vào trung tâm bảo trợ xã hội sau khi em xuất viện.