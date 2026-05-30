Lời khai của các nghi phạm cướp tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Phan Tấn Đạt (SN 1987, ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (SN 1996, ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt khẩn cấp Trần Bá Dân (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Các đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng bị bắt (Ảnh: Lê Trai).

Theo cảnh sát, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương nhanh chóng điều tra, khám phá vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 26/5, Công an phường Tân Đông Hiệp tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (SN 1978) về việc một nhóm đối tượng sử dụng búa đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo ban đầu, các đối tượng đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Số vàng bị các đối tượng cướp (Ảnh: Nguyễn Trang).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong 48 giờ, Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên Phan Tấn Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt đã sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc, trao đổi kế hoạch.

Công an cùng chủ tiệm vàng kiểm kê số vàng thu hồi (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này đã tiến hành khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 do nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát. Các nghi phạm chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 13h ngày 26/5, các đối tượng chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Hai người cầm rìu xông vào đập vỡ tủ kính, hốt vào và lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Sau khi gây án, nhóm cướp di chuyển đến khu vực thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, cả nhóm chia nhau số vàng rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện, trang phục các đối tượng sử dụng để gây án.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.