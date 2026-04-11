Livestream vu khống tại trụ sở công an, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 11/4, Công an xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã xử phạt bà N.T.N. (44 tuổi, trú tại xã Chư Păh, Gia Lai) 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an xã Ia Phí tiếp nhận đơn trình báo về việc tranh chấp thửa đất giữa bà N. và một người dân ở xã Ia Phí, Gia Lai.

Bà N. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an xã Ia Phí).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc mang tính chất dân sự nên đã hướng dẫn bà N. gửi đơn đến tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, bà N. không đồng ý với hướng dẫn trên mà thường xuyên đến trụ sở Công an xã Ia Phí, sử dụng Facebook cá nhân để livestream, có lời lẽ chửi bới, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cơ quan chức năng.

Dù đã được nhắc nhở, giải thích đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng bà N. vẫn tiếp tục đăng tải, phát tán thông tin lên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Ia Phí đã xử phạt bà N. 7,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan chức năng đang xác minh các tài khoản Facebook khác có hành vi bình luận mang tính kích động cho vi phạm của bà N. để xử lý theo quy định.