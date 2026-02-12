Thuê xe khách vận chuyển 111kg pháo nổ trái phép về bán Tết

Ngày 12/2, Công an xã Bà Nà, Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Viết Vinh (SN 1993, trú xã Nam Phước, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trước đó, lúc 13h40 ngày 11/2, Công an xã Bà Nà phát hiện một đối tượng nghi vấn thuê xe khách vận chuyển pháo nổ từ địa phương khác về xã Nam Phước, Đà Nẵng tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Viết Vinh và 68 hộp pháo nổ (Ảnh: Công an xã Bà Nà).

Khi công an phát hiện số pháo được gửi theo xe khách đã về đến địa phận xã Bà Nà, nhưng đối tượng bỏ trốn về nhà tại xã Nam Phước, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bà Nà nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ Vinh tại nhà riêng ở xã Nam Phước.

Qua đấu tranh, Vinh khai nhận đã đặt mua 68 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 111kg với giá 57,8 triệu đồng nhằm bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an xã Bà Nà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.