Lên web "đen" mua đồ chơi tình dục, người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi truy cập vào web "đen" (trang web có nội dung đồi trụy, khiêu dâm).

Theo cơ quan chức năng, ngày 3/8, anh Q. (40 tuổi) lên mạng tìm web "đen", nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên này.

Tài khoản này đã hướng dẫn anh mua đồ chơi tình dục. Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi,… từ đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền.

Anh Q. làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy, khiêu dâm trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

Nhà chức trách đề nghị người dân không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc là thủ tục để nhận phần thưởng.

Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.