Khởi tố đối tượng lên mạng học chế tạo pháo nổ

Ông Hán Ngọc Thưởng (41 tuổi, khu Tiêu Sơn, xã Chân Mộng, Phú Thọ) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Tàng trữ hàng cấm quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Xác định Thưởng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ hóa chất và dụng cụ phục vụ sản xuất, tự chế pháo nổ, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 11 quả pháo hình tròn (dạng pháo cối), 2 khối pháo hoa dạng giàn (một giàn ghi chữ Trung Quốc, một giàn ghi chữ Thái Lan) cùng nhiều hộp chất rắn màu đen nghi là thuốc pháo và các dụng cụ sản xuất như dao, kéo, băng keo, dây ngòi pháo.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thưởng, công an phát hiện nhiều loại pháo và các công cụ chế tạo pháo (Ảnh: Công an cung cấp).

Thưởng khai nhận trước đây thường mua pháo về đốt trong các dịp lễ, Tết, sau đó tự tìm hiểu, học cách chế tạo pháo nổ qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo.

Các nhóm này thường chia sẻ hướng dẫn, trao đổi nguyên liệu, thậm chí mua bán pháo nổ và pháo hoa nổ trái phép.

Kết quả giám định của công an cho thấy 2 giàn pháo hoa Thưởng mua là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 5,7kg; 11 quả hình tròn do Thưởng tự sản xuất là pháo hoa nổ với tổng khối lượng 3,8kg.

Công an nhận định nhiều người vì lợi nhuận hoặc tò mò đã bất chấp quy định của pháp luật, tự ý sản xuất, mua bán và sử dụng pháo hoa nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe bản thân và người khác.

Cũng theo công an, các cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua pháo hoa tại những doanh nghiệp, đơn vị được cấp phép sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 137/2020 của Chính phủ.

Người dân tuyệt đối không mua pháo hoa, pháo nổ từ các nguồn trôi nổi, không có giấy phép; không tự ý tìm hiểu, chế tạo pháo bằng các dụng cụ, hóa chất nguy hiểm.