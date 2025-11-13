Triệt phá "chợ ngầm" giao dịch hơn 6 tấn pháo

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ hoạt động xuyên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, ẩn mình trên không gian mạng.

Từ đầu tháng 10, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram để rao bán pháo nổ.

Đỗ Minh Trí bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm này lập hàng chục kênh với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm", dùng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch.

Lực lượng chức năng xác định Đỗ Minh Trí (SN 2000, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt nên bất ngờ đột kích nơi ở, thu giữ hơn 56kg pháo nổ, 19kg thuốc pháo và 200m dây cháy chậm.

Từ lời khai của Trí, công an bắt người cung cấp hàng cấm cho Trí là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lệ (SN 1988, Quảng Trị) - cầm đầu đường dây khác, thu 260kg pháo.

Những người liên quan bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Sỹ Cường, thu tổng cộng 510kg pháo nổ, 2 ô tô và một xe máy.

Từ ngày 7 đến 11/11, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về các tội Buôn bán hàng cấm và Vận chuyển hàng cấm. Đường dây này được xác định giao dịch khoảng 3,5 tỷ đồng, tương đương 6-7 tấn pháo nổ.