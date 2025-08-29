Làm giả quyết định của UBND tỉnh, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 23 năm tù

Ngày 29/8, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đủ (62 tuổi, ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh) 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả.

Liên quan vụ án, Nguyễn Công Sơn (44 tuổi, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.

Bị cáo Sơn (phải) và Đủ tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Kiên Định).

Theo cáo trạng, Đủ không có nghề nghiệp ổn định, ông ta lấy chứng minh nhân dân của anh ruột rồi thay hình của mình để sử dụng. Đủ mạo nhận quen biết lãnh đạo, xin được chủ trương dự án. Năm 2019, dù không được chấp thuận dự án chăn nuôi bò thịt, Đủ vẫn gian dối ký hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt 2 tỉ đồng của một doanh nghiệp.

Đến năm 2022, Đủ nhờ Nguyễn Công Sơn cho mượn căn cước công dân để thành lập Công ty Khang Thành Land, rồi thuê Sơn làm giả quyết định của UBND tỉnh Long An cũ, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. Từ quyết định giả này, Đủ khiến ông P.V.V. tin tưởng, chuyển 10 tỷ đồng phí dịch vụ theo thỏa thuận. Số tiền được Đủ chia đôi với Đặng Ngọc Quí.

Sau đó, UBND tỉnh phát hiện văn bản giả mạo trên mạng và báo cơ quan công an vào cuộc điều tra. Ngày 30/8/2022, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam Phạm Văn Đủ.

Tại tòa, Đủ không thừa nhận hành vi, nhưng cơ quan tố tụng xác định đủ căn cứ buộc tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả; tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

Riêng Đặng Ngọc Quí, người được chia 5 tỉ đồng, không bị xử lý hình sự vì không biết quyết định mà Đủ đưa ra là giả.