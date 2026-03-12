Hai giám đốc ở Ninh Bình bị khởi tố vì trốn thuế

Ngày 12/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án hình sự và 2 bị can trong 2 vụ án trốn thuế, gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố với Trần Văn Khánh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực TPHCM. Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại TP.HCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố với Trần Văn Đoàn (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, hành vi của Khánh và Đoàn đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.