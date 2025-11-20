Làm sạch dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm

Ngày 20/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ nhằm chuyển đổi quản lý từ phương thức thủ công sang môi trường số, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm dữ liệu căn cước can phạm “sạch, đúng, đủ”.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng dữ liệu tàng thư sau khi chuyển đổi từ phần mềm cũ sang phần mềm mới của dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ CAND, đơn vị đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ Đội Tàng thư căn cước can phạm tập trung nghiên cứu, khai thác thông tin từ các tàng thư hiện có; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung các trường dữ liệu còn thiếu, chỉnh sửa những thông tin sai lệch, trùng lặp.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình tập trung đẩy nhanh việc làm sạch, bổ sung thông tin, dồn trùng dữ liệu căn cước can phạm hoàn thành công tác chuyển đổi số (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Từ tháng 10, tập thể cán bộ, chiến sĩ đã làm việc liên tục, kể cả ngoài giờ và ngày cuối tuần, để hoàn thành việc bổ sung, dồn trùng các trường dữ liệu quan trọng, đặc biệt là thông tin nhân thân, hình thức và mức độ xử lý.

Đến nay, các trường dữ liệu cần chuẩn hóa đã đạt tỷ lệ 100%, nhiều dữ liệu đã được làm sạch và đồng bộ giữa các hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả tra cứu, tham mưu, phân tích, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo đơn vị xác định việc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, cần được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

Thời gian tới, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng trung tâm dữ liệu hiện đại, chính xác, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của lực lượng Công an nhân dân.