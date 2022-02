Công an Hà Nội mở chiến dịch "làm sạch" tàng thư căn cước can phạm

Theo Công an Hà Nội, ngay từ mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 6/2), cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và 272 cán bộ, chiến sĩ tăng cường đã bắt tay vào thực hiện "chiến dịch làm sạch tàng thư căn cước can phạm".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội - kiểm tra công tác tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an thành phố bố trí 4 cơ sở để lắp đặt 141 máy tính trạm, được kết nối với đường truyền máy tính chủ có kết nối dữ liệu với Cục Hồ sơ - Bộ Công an theo dõi tiến độ, thực hiện cập nhật theo giờ, ngày.

Các cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 ca, ca sáng từ 7h-15h, ca chiều từ 15h-22h. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được cấp tài khoản, mã đăng nhập, bảo đảm việc theo dõi, cập nhật.

Công an Hà Nội xác định việc rà soát, chấn chỉnh, bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu về căn cước can phạm là cơ sở quan trọng để kết nối, tích hợp thông tin đối tượng bị lập căn cước can phạm với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua khóa kết nối là số định danh cá nhân.

Việc làm này giúp công an các đơn vị, địa phương thu thập, tích hợp thông tin về đối tượng được đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và các mặt công tác nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ rà soát, bổ sung, làm sạch thông tin trong Cơ sở dữ liệu về căn cước can phạm cần bổ sung đầy đủ các trường thông tin còn thiếu trên danh bản; bổ sung thông tin, diễn biến, kết quả xử lý vào tàng thư và cơ sở dữ liệu về căn cước can phạm trên cơ sở từ các hệ thống tàng thư, hồ sơ, cơ sở dữ liệu khác do đơn vị đang quản lý, khai thác.

Trường hợp chưa thể có dữ liệu chính xác hoặc còn thiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu về căn cước can phạm, cán bộ, chiến sĩ phải phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, viện kiểm sát, tòa án cùng cấp... các đơn vị, cơ quan chức năng khác để tổ chức, xác minh bổ sung kịp thời, đầy đủ.

Để hoàn thành 800.000 danh bản của gần 460.000 đối tượng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phải khắc phục nhiều khó khăn như hàng nghìn hồ sơ không có bất cứ thông tin nào về án tích, máy móc xảy ra sự cố liên tục, trong 272 chiến sĩ tăng cường có đến 70 người dương tính với Covid-19, vừa tham gia chiến dịch, vừa phải bảo đảm công tác chuyên môn…

Kiểm tra công tác tại Phòng Hồ sơ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội - đánh giá cao quyết tâm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ trong việc tham gia chiến dịch "làm sạch" cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng chỉ rõ, khi công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng thì công tác hồ sơ cũng được đặt lên hàng đầu. Chỉ huy đơn vị cần có kế hoạch, đề án, dự án nâng tầm công tác hồ sơ từ kho tàng đến nhân lực, vật lực; xây dựng quy chế phối hợp về công tác thẩm tra lý lịch giữa công an thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy, có lộ trình, quy trình liên thông đồng bộ; chú trọng công tác tổ chức cán bộ để nâng cao chất lượng công tác hồ sơ...