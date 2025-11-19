Shark Thủy bị "cánh tay phải" vạch trần thủ đoạn lừa nhà đầu tư

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ), bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại TPHCM) để chạy doanh thu khống, "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup.

Theo kết luận điều tra, người giúp sức đắc lực cho ông Thủy để thực hiện hành vi này là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame.

Cụ thể, sau khi biết nhu cầu của ông Thủy, Phú là người trực tiếp cùng Shark đi gặp bà Liên để đặt vấn đề, thỏa thuận hợp tác. Khi hai bên "bắt tay", Phú là đầu mối của Egroup để làm việc với bà Liên.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: A.E).

Sau đó, Shark Thủy quyết định số doanh thu hàng năm, rồi trực tiếp hoặc thông qua Phú báo trước cho Liên về nhu cầu doanh thu mỗi năm để Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó; xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà Thủy đưa ra.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Phú được Shark Thủy ủy quyền đại diện Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 công ty, ghi nhận doanh thu là hơn 2.320 tỷ đồng. Thực tế Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua Công ty Egroup bằng hình thức ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.

Bằng việc chạy doanh thu khống, Shark Thủy đã "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là công ty có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư. Kết hợp với việc nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng, ông Thủy và đồng phạm đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc của bị hại.

Số tiền này, Thủy chỉ đạo sử dụng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước, nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại Thủy trả nợ cá nhân. Đến nay, hơn 7.670 tỷ đồng nêu trên đã được sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo kết luận, Phú là người chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ của Thủy và Liên để chạy doanh thu khống nêu trên.