Lừa "chạy" hồ sơ đất đai chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng của 22 người

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam (SN 1985, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Nam lợi dụng nhu cầu giải quyết các thủ tục về đất đai của nhiều người dân nên đã đưa ra những thông tin gian dối về bản thân có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, nhập tách thửa.

Nguyễn Văn Nam cũng "nổ" có thể xử lý vi phạm trên đất, có khả năng hoàn thiện hồ sơ nhà đất, nhằm tạo niềm tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, Nam đã lừa 22 người trên địa bàn tỉnh và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.