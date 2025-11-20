Lừa hàng nghìn người cao tuổi bằng chiêu tặng quà, chiếm đoạt 39 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Quang Đạo (33 tuổi, ngụ TPHCM) và 141 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2010-2012, Đạo theo học tại một trường cao đẳng ở TPHCM nhưng chưa tốt nghiệp đã nghỉ học.

Bị can Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công an).

Trong quá trình làm việc, Đạo từng tham gia các chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng tại nhiều công ty. Nắm rõ quy trình hoạt động của mô hình này, anh ta đã lập nhiều công ty nhằm lừa đảo người cao tuổi thông qua hình thức tặng quà, treo giải thưởng.

Để tạo lòng tin với các bị hại chủ yếu là người cao tuổi hoặc thường xuyên sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, Đạo chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên các trung tâm y tế tại TPHCM gọi điện thông báo khách hàng được sử dụng miễn phí nước yến.

Các bị can, yêu cầu khách hàng chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu, với lý do bên vận chuyển thu, còn các lần sau không phải trả phí.

Sau khi nạn nhân nhận được một hộp yến, các đối tượng tiếp tục liên hệ, giả danh nhân viên công ty thông báo khách hàng đủ điều kiện tham gia dự thưởng, với các giải thưởng có giá trị 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt.

Để nhận quà tặng hoặc quay thưởng, nhóm bị can yêu cầu nạn nhân cung cấp thêm thông tin để hoàn thiện hồ sơ và phải nộp phí làm hồ sơ 730.000- 990.000 đồng. Đổi lại, công ty gửi tặng sản phẩm trị giá chỉ 100.000-200.000 đồng như trà, máy sấy tóc...

Nhằm tăng mức độ tin tưởng, Đạo và đồng phạm cam kết rằng khi khách hàng trúng thưởng và nhận quà, công ty sẽ hoàn trả 100% phí làm hồ sơ nếu khách hàng không sử dụng quà tặng, hoặc trả lại 80% nếu đã sử dụng sản phẩm.

Lặp đi lặp lại thủ đoạn trên, các bị can liên tục đưa ra những lý do mới cùng các quà tặng có giá trị ngày càng cao, khiến bị hại tin tưởng và chuyển tiền với số lượng lớn.

Theo cáo buộc, từ đầu năm 2023, Trần Quang Đạo là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo tại các công ty, nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nạn nhân.

Đến tháng 7/2024, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, Đạo chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ. Căn cứ tài liệu thu thập, Bộ Công an xác định Đạo và đồng phạm đã chiếm đoạt 39 tỷ đồng của 6.930 nạn nhân.