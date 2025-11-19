Bắt tạm giam 7 đối tượng lừa đảo gần 7 tỷ đồng

Sáng 19/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 1 cán bộ ngân hàng cùng 6 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảy bị can gồm Nguyễn Phước Tự (37 tuổi); Nguyễn Văn Tú (50 tuổi); Nguyễn Hồng Đức (39 tuổi); Nguyễn Văn Tùng Em (53 tuổi); Trương Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh và Phạm Hữu Tính (cùng 41 tuổi).

Theo công an, Phạm Hữu Tính là cán bộ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh tại Châu Phú, tỉnh An Giang.

Do thiếu nợ nhiều người không có khả năng trả nên Tính nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

6 đồng phạm của Tính (Ảnh: Tiến Tầm).

Để tạo lòng tin với khách, Tính thuê Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đóng giả là khách hàng của Tính đến gặp bị hại.

Tính nói với bị hại các cá nhân này là khách hàng của Tính, đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn với bị hại trong vòng từ 3 đến 5 ngày (tùy khoản vay) sẽ trả gốc và lãi. Các bị hại tin tưởng, đồng ý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2024 đến ngày 30/7/2024, Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đã vay tiền của 3 bị hại với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng rồi chuyển hết số tiền vay được cho Tính.