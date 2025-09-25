Làm giả giấy mời của cơ quan thuế để lừa đảo

Theo cơ quan thuế, các đối tượng soạn giấy mời giả với nội dung “triển khai định danh điện tử, áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế GTGT năm 2025”. Trên giấy tờ này, chúng sử dụng chữ ký, con dấu giả và yêu cầu người nộp thuế mang theo đăng ký kinh doanh, căn cước công dân, hộ chiếu, điện thoại kết nối internet và sim chính chủ.

Tinh vi hơn, giấy mời giả còn ghi số điện thoại zalo để người dân liên hệ khi có vướng mắc. Nội dung cũng nhấn mạnh người đại diện pháp luật phải kê khai thông tin trên trang thuế điện tử trước khi đến cơ quan thuế nhận hồ sơ và mã số định danh.

Thuế Hưng Yên khẳng định toàn bộ giấy tờ trên là giả mạo, được dùng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin, tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người nộp thuế.

Ngành thuế cho biết, mọi văn bản chính thức đều được trình bày đúng thể thức, ghi rõ tên định danh và được gửi qua kênh điện tử hoặc bưu điện từ trụ sở hợp pháp. Hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật hay thanh toán phí trực tuyến.

Cơ quan thuế khuyến cáo người dân cảnh giác, kiểm tra kỹ khi nhận giấy mời có dấu hiệu bất thường, đồng thời xác minh trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường dây nóng công khai. Khi phát hiện hành vi giả mạo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý.