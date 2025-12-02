Kiểm soát tài sản của vợ, chồng, con cái sẽ bị xử phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định 282/2025 thay thế Nghị định 144/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12.

Trong đó, Nghị định 282/2025 bổ sung quy định xử phạt hành vi về bạo lực kinh tế trong gia đình, khắc phục những khoảng trống hiện nay của Nghị định 144/2021.

Cụ thể, Nghị định 144 quy định mức phạt đối với hành vi bạo lực về kinh tế là 20-30 triệu đồng. Nghị định 282/2025 vẫn giữ nguyên mức phạt này nhưng quy định chi tiết hơn, đồng thời bổ sung thêm nhiều hành vi cụ thể để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

Theo nghị định mới, phạt tiền 20-30 triệu đồng sẽ áp dụng cho các hành vi:

Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình; Hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức;

Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ; Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm trên còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu (trừ trường hợp tài sản không thể khôi phục được tình trạng ban đầu); buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật cho chủ sở hữu hợp pháp.