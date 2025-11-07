Sàm sỡ, quấy rối tình dục sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng

Từ ngày 15/12, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực.

Theo điểm d, khoản 5 Điều 8, hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng (Ảnh minh họa: T.O.).

Cũng theo khoản 5, hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng.

Hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Trong khi đó, hành vi sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ không đúng nội dung trong phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt mức phạt 9-12 triệu đồng.