Khởi tố thêm 2 cán bộ trong dự án xử lý sạt lở bờ kè ở Hưng Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đức Cường (SN 1981) và Trần Tiến Sỹ (SN 1982) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Trần Tiến Sỹ (bên trái) và bị can Trần Đức Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Trần Đức Cường là viên chức Hạt quản lý đê khu vực Kim Động; Trần Tiến Sỹ là chuyên viên Phòng Quản lý đê điều, Chi cục Thủy lợi. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can được giao quản lý chất lượng, tiến độ thi công, chi phí đầu tư và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, họ không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước 3,5 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra năm 2024 tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ (nay là xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên), liên quan công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can là nguyên lãnh đạo Chi cục quản lý đê điều, nguyên Trưởng phòng Quản lý đê điều và một số giám đốc doanh nghiệp về các tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.