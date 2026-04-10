Hai nhân viên bán hàng chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng của công ty

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam 2 bị can Trần Thị Nhẫn (SN 1993) và Trương Anh Tuấn (SN 2000), cùng trú phường Bồng Sơn, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Nhẫn và Tuấn trước đây là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ thương mại P.V. - một doanh nghiệp chuyên phân phối các mặt hàng tạp hóa ở phường Bồng Sơn.

Bị can Trần Thị Nhẫn tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Quá trình làm việc tại công ty, Nhẫn và Tuấn đã lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý tiền hàng của kế toán để chiếm đoạt số tiền mà họ có trách nhiệm thu, quản lý và nộp về công ty.

Cơ quan chức năng xác định với vai trò nhân viên bán hàng, tiếp thị được giao thu nợ khách hàng, từ tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, Nhẫn đã thu tiền nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 123 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Cùng thời gian và với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã chiếm đoạt hơn 146 triệu đồng tiền hàng của công ty.