Công an xuất hiện tại các cơ sở nha khoa trong vụ ly hôn nghìn tỷ ở TPHCM

Ngày 22/5, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM đến phòng khám đa khoa Đ.N. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) và các cơ sở ở phường Gia Định.

Hệ thống nha khoa này thuộc sở hữu của một nam bác sĩ, nguyên đơn trong vụ hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản ly hôn được cho là khoảng hơn 1.200 tỷ đồng.

Xe của cơ quan chức năng đậu trước phòng khám nha khoa Đ.N.. (Ảnh: Lê Trai).

Theo ghi nhận của Dân trí, tại cơ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều cán bộ thuộc Bộ Công an phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Công an TPHCM có mặt tại phòng khám từ khoảng 8h. Sau đó, lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ bên ngoài, để cán bộ điều tra vào bên trong làm việc. Đến hơn 16h cùng ngày, cảnh sát vẫn còn làm việc bên trong phòng khám.

“Cảnh sát đi nhiều xe, đến từ sáng rồi vào bên trong làm việc. Chúng tôi cũng không biết bên trong đang diễn ra chuyện gì”, bà N.T.M.H., sống gần cơ sở nha khoa chia sẻ.

Tương tự, tại một số cơ sở nha khoa trên đường Lê Quang Định, Lê Văn Duyệt và Bạch Đằng (thuộc khu vực phường Gia Định, TPHCM), cảnh sát cũng có mặt từ sáng, hiện vẫn chưa rời đi.

Trước đó, ngày 12/5, TAND khu vực 4 mở phiên xét xử vụ án hủy hôn nhân trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản giữa ông H.N.T.T (chủ hệ thống nha khoa) với vợ là bà N.A. (48 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, người chồng yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng trước đây đồng ý kết hôn vì tin bà N.A. mang thai con mình, nhưng sau này phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống.

Một cơ sở nha khoa liên quan trên đường Lê Quang Định (Ảnh: Lê Trai).

Ông T. cũng cho rằng hồ sơ đăng ký kết hôn có nhiều sai sót như thiếu giấy tờ tùy thân, thiếu lời khai và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông.

Ông không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp, song chấp nhận chia cho vợ 20% giá trị tài sản để “được yên ổn”.

Trong khi đó, bà N.A. phản đối yêu cầu hủy hôn nhân, khẳng định việc kết hôn là hoàn toàn tự nguyện.

Theo lời bà, hai người quen và yêu nhau từ thời sinh viên, nhưng bị gia đình ngăn cản. Trong thời gian chia tay, bà mang thai với người khác. Khi biết bà mang thai 6 tháng, nhưng chưa kết hôn với cha đứa bé, nam bác sĩ đã xin gia đình cho cưới và hứa sẽ yêu thương hai mẹ con.

Sau đó, cả hai cùng học giáo lý hôn nhân, tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001 và đăng ký kết hôn vào năm 2003.

Người chồng cũng đồng ý để con gái bà mang họ mình để làm giấy khai sinh. Hai người chung sống hơn 20 năm, cùng gây dựng khối tài sản được cho là trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và chuỗi nha khoa với 38 cơ sở. Trong đó, riêng giá trị công ty là 100 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, HĐXX dự kiến tuyên án vào ngày 15/5. Tuy nhiên, sau đó tòa quyết định tạm dừng phiên xử để xác minh thêm tài liệu, chứng cứ và giải quyết các khiếu nại của các bên.