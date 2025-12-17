Hứa cho mượn xe máy rồi khống chế hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Công Đức (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Lê Công Đức (Ảnh: CTV).

Theo kết quả điều tra, qua mạng xã hội, N.P.T.V. (chưa đủ 16 tuổi) có quen biết với Đức (Đức lấy tên là Công).

Ngày 11/12, V. ngỏ lời với Đức là muốn mượn xe máy để đi biển Gò Công chơi. Khuya cùng ngày, Đức điều khiển xe máy đến đón V.. Đức viện cớ về nhà lấy đồ để quên rồi sẽ cho V. mượn xe máy, sau đó chở V. đến đoạn đường vắng ở xã Long Hưng, dùng vũ lực đe dọa nạn nhân để quan hệ tình dục.

Đức dọa nếu nạn nhân không đồng ý thì sẽ giết. Bé gái hoảng sợ nên buộc lòng chấp nhận.

Quan hệ xong, Đức chở V. đến ngã tư trên tỉnh lộ 878 rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lo sợ bị phát hiện, gây án xong, Đức đã bỏ trốn và xóa hết thông tin đã liên lạc với nạn nhân.

Từ trình báo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, làm rõ thủ phạm nên tiến hành bắt giữ đối với Đức.

Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận hành vi phạm tội.