Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng sau tai nạn: Chốt chi phí sửa chữa

Ngày 22/10, đại diện Honda ô tô Thanh Hóa cho biết sau hơn 10 ngày kể từ khi xảy ra vụ lùm xùm sau tai nạn giao thông với xe tải của đoàn cứu trợ tỉnh Đắk Lắk, chủ xe Honda City đã chốt phương án sửa chữa với giá 45 triệu đồng.

“Sau khi thống nhất với tài xế xe tải của đoàn cứu trợ, anh H. đã đồng ý sửa chữa. Dự kiến mất khoảng 2 tuần để hoàn thiện việc sửa chữa vì một số phụ tùng phải đặt hàng mới có”, vị đại diện Honda ô tô Thanh Hóa nói.

Xe Honda City được đem về sửa chữa tại gara của đại lý (Ảnh: Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa cung cấp).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) xảy ra va chạm với ô tô Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.

Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ô tô Thanh Hóa.

Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhờ cộng đồng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.

Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.

Theo đại lý, ngày 11/10, anh V.M.H. (chủ xe Honda City) đã liên hệ để báo về vụ tai nạn và yêu cầu báo giá sơ bộ dựa trên hình ảnh hiện trường. Ban đầu, đại lý báo giá chi phí thay thế, sửa chữa khoảng 73 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi anh H. thông tin thêm về tình trạng xe đánh lái nặng, nhân viên đại lý đã ghi nhận khả năng hư hỏng hệ thống treo và nâng tổng chi phí dự kiến lên 91 triệu đồng.

Ngày 12/10, xe được đưa về đại lý để kiểm tra thực tế. Sau khi đánh giá, kỹ thuật viên đề xuất có thể phục hồi một số bộ phận thay vì thay mới, đồng thời hỗ trợ giảm chi phí sửa chữa. Anh H. đồng ý với mức giá còn 45 triệu đồng.

Do đã nhận trước 100 triệu đồng, anh H. sau đó đã chuyển lại 55 triệu đồng cho chủ xe tải trong đoàn cứu trợ. Tuy nhiên, chủ xe cứu trợ không nhận lại số tiền này mà chủ động chuyển trả lại cho anh H..

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra và tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cụ thể các đối tượng đã không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa chữa để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.