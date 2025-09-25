Khởi tố tài xế đánh cụ ông 72 tuổi giữa giao lộ ở phường Sài Gòn

Liên quan đến vụ tài xế đánh cụ ông 72 tuổi ở phường Sài Gòn, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986, ngụ TPHCM) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Lâm Minh Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, chiều 12/9, Tuấn lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T. (72 tuổi) điều khiển.

Tài xế xuống xe, dùng tay đánh vào đầu ông T., đến khi được mọi người can ngăn, bị can mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan đến làm việc.

Ngày 15/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn.