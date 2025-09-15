Bắt khẩn cấp tài xế đánh cụ ông giữa đường ở phường Sài Gòn

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 12/9, Tuấn lái ô tô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm, xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T. (72 tuổi) điều khiển.

Nguyễn Lâm Minh Tuấn bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuấn xuống xe, dùng tay đánh vào đầu ông T.. Sự việc diễn ra giữa nơi đông đúc, được người dân ghi hình. Chỉ đến khi được mọi người can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Sài Gòn vào cuộc xác minh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan đến làm việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn.

Theo Công an TPHCM, mọi hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi hành hung, gây rối trật tự trên các tuyến giao thông, đều bị xử lý nghiêm. Do đó, đơn vị đề nghị người dân nếu va chạm giao thông cần bình tĩnh xử lý, tuyệt đối không có hành vi quá khích.