Khởi tố Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội vì làm giả bệnh án

Ngày 6/10, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Huấn (58 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) và Lã Đức Mạnh (30 tuổi, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giả mạo trong công tác.

Ngoài ra, có 9 bị can khác bị khởi tố về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh đã làm giả bệnh án "lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng" cho một số người bị kết án tù, giúp họ đề nghị hoãn thi hành án.

Nhiều đối tượng đã dùng bệnh án giả này để xin tạm hoãn chấp hành án.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để điều tra theo quy định.