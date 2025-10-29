Khởi tố nữ hiệu trưởng và kế toán trường mầm non ở Lào Cai

Ngày 29/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Doãn Thị Lệ Xuân (SN 1984), Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình, xã Đông Cuông; Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, kế toán Trường Mầm non An Bình về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Doãn Thị Lệ Xuân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2022 đến nay, Xuân đã bàn bạc, thống nhất với Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Hà tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.