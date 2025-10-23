Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ ô tô chở 3 người bị vùi lấp ở Lào Cai

Tối 23/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vàng A Tớ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai), xác nhận khoảng 11h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.V.T. (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé) - người được xác định cùng ngồi trong xe khi tai nạn xảy ra.

Khu vực phát hiện thi thể anh T. (Ảnh: Công an Văn Bàn).

"Sau 25 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể anh T. được tìm thấy cách hiện trường ban đầu khoảng 150m. Tới 17h30 cùng ngày, thi thể anh T. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự", ông Tớ nói.

Trước đó khoảng 7h30 ngày 29/9, anh H.V.Đ. điều khiển ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02 chở theo anh H.Đ.G. và anh P.V.T. di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Sau đó cả 3 anh đều mất liên lạc.

Chiếc ô tô bán tải chở các nạn nhân bị đất đá đè bẹp rúm (Ảnh: Công an xã Văn Bàn).

Đến khoảng 2h ngày 3/10, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân đã tử vong là anh H.V.Đ. (SN 1988), quản đốc thủy điện Tu Trên ở xã Nậm Xé và anh H.Đ.G. (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn).

Nhà chức trách cho biết, cuộc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng gặp rất nhiều khó khăn, cảnh sát phải huy động rất nhiều lực lượng, sử dụng nhiều phương tiện máy móc hiện đại, chó nghiệp vụ cũng đã được Công an tỉnh Lào Cai đưa vào hỗ trợ tìm kiếm.