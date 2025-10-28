Khởi tố nam giáo viên làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can với Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học - Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái (tỉnh Lào Cai) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu của cơ quan công an, do muốn được ban giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao, Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra với Trường THCS Yên Thái, để gửi cho bà N.T.H.G., hiệu trưởng nhà trường.

Trần Đình Duy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 15/10, Duy vào mạng internet tải Công văn số 1620/UBND-VX ngày 26/8 về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026 của UBND tỉnh Lào Cai.

Sau đó, Duy chỉnh sửa văn bản trên thành Công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10 về việc kiểm tra thí điểm việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai... tại một số đơn vị trường học tại tỉnh Lào Cai.

Văn bản mà Duy "tự chế" (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sau khi "tự chế" văn bản mới, Duy đã gửi văn bản này cho Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thái và nói rằng bản thân có mối quan hệ với cấp trên, sẽ can thiệp để đoàn kiểm tra không đến kiểm tra tại Trường THCS Yên Thái.

Tới ngày 17/10, Duy tiếp tục “chế” ra văn bản số 1921/UBND-VX của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn, với nội dung đính chính lại Công văn số 1903 đã ban hành, không kiểm tra với Trường THCS Yên Thái.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ.