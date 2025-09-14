Khởi tố nữ đại diện pháp luật công ty quản lý chợ đầu mối ở Thanh Hóa

Ngày 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương - đã chỉ đạo nhân viên lập các bảng kê dự toán và các khoản phí thu tại chợ (như địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào, điện nước, vệ sinh…) thấp hơn so với doanh thu thực tế.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã có hành vi trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan.