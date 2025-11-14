Khởi tố nữ cựu Giám đốc Công ty du lịch Bắc Á

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, bà Trần Ngọc Bích đã đưa ra thông tin gian dối về việc giảm giá các tour du lịch trong nước, quốc tế để thu hút khách hàng ký hợp đồng, chuyển tiền.

Bà Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á (Ảnh: ANTĐ).

Tuy nhiên, bà Bích không tổ chức được các tour du lịch như ký kết mà chiếm đoạt số tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Công an thành phố Hà Nội thông báo, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho bà Trần Ngọc Bích hoặc chuyển cho Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á cần đến Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua điều tra viên Nguyễn Quang Nghị (số điện thoại: 098.108.9995).

Theo Công an Hà Nội, nếu hết thời hạn điều tra vụ án, các cá nhân không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can theo quy định.