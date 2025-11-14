Khởi tố nữ cựu Giám đốc Công ty du lịch Bắc Á
(Dân trí) - Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á, bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của khách đặt các tour du lịch trong nước, quốc tế.
Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, bà Trần Ngọc Bích đã đưa ra thông tin gian dối về việc giảm giá các tour du lịch trong nước, quốc tế để thu hút khách hàng ký hợp đồng, chuyển tiền.
Tuy nhiên, bà Bích không tổ chức được các tour du lịch như ký kết mà chiếm đoạt số tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Công an thành phố Hà Nội thông báo, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho bà Trần Ngọc Bích hoặc chuyển cho Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á cần đến Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua điều tra viên Nguyễn Quang Nghị (số điện thoại: 098.108.9995).
Theo Công an Hà Nội, nếu hết thời hạn điều tra vụ án, các cá nhân không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can theo quy định.
Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra gồm: Toàn bộ các chứng từ (bản chính): Phiếu thu tiền, Hợp đồng du lịch (nếu có); toàn bộ chứng từ sao kê giao dịch tài khoản tại ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc giấy tờ viết tay biên nhận việc chuyển tiền thể hiện việc đưa, chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á, hoặc chuyển tiền vào tài khoản của bà Trần Ngọc Bích hoặc của Công ty TNHH TM và du lịch Bắc Á.